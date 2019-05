Vitória tranquila confirma Grêmio nas oitavas

12

683243

2019-05-08 21:13:00

Deivison Ávila

Pouco mais de 34 mil pessoas apoiaram o Grêmio para confirmar a vaga nas oitavas de final da Libertadores da América. O empate bastava. Entretanto, o Tricolor foi superior à frágil Universidad Católica e acabou vencendo por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (08), na Arena. O triunfo gremista garantiu a segunda colocação do Grupo H e confirmou a equipe na próxima fase. O sorteio das oitavas será realizado na próxima segunda-feira, dia 13, no Paraguai.

O primeiro tempo gremista não foi nenhuma aula de futebol. Mesmo assim, o Tricolor não foi ameaçado em nenhum momento e controlou as ações chilenas. Os donos da casa não chegaram com muita efetividade na área da Universidad, mas, quando se aproximaram, foram fatais. Aos 22 minutos, Michel fez um ótimo lançamento e encontrou Alisson livre. O atacante dominou no peito, se livrou da marcação, e bateu para o fundo das redes.

Para dizer que os chilenos não levaram perigo à defesa gremista, aos 35, Paulo Victor saiu muito mal do gol, e deixou a bola nos pés de Pinares. O meia tentou o ângulo direito, mas a bola saiu, assustando a torcida tricolor. Em seguida, a resposta do Grêmio veio após uma ótima troca de passes. Jean Pyerre chutou colocado, mas Dituro voou para evitar o segundo gol.

O segundo tempo seguiu com o Tricolor ditando o ritmo da partida, com mais posse e propondo as ações. Já a Universidad, quando ficava com a bola, não tinha profundidade, e pouco ameaçou. Aos 17, André deixou de calcanhar para Alisson, que tocou para Everton. O camisa 11 chutou forte, colocado, mas Dituro fez grande defesa.

Sem ser ameaçado, era só acertar uma jogada que o Grêmio iria ampliar o placar. E foi o que aconteceu aos 30 minutos. Leonardo Gomes roubou a bola pela direita, invadiu a área e cruzou rasteiro, onde surgiu Thaciano, sozinho, empurrar para o fundo do gol.

No outro confronto do Grupo H, na Argentina, o Rosario Central encerrou sua campanha com uma vitória por 2 a 1 sobre os paraguaios do Libertad. Com o fim da fase de grupos, o grupo terminou com a seguinte classificação: Libertad em primeiro, com 12 pontos; Grêmio em segundo, com 10; Universidad Católica em terceiro, com 7; e Rosario Central em quarto, com cinco pontos.