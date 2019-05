12

682505

2019-05-05 18:31:10

Conjunto paulista é o grande vencedor do The Best Jump 2019

José Reynoso Fernandez Filho conduziu Azrael W sem faltas, com 42s26 no percurso decisivo MARIANA CARLESSO/JC

Igor Natusch

A tarde deste domingo (5) teve sabor de conquista e, ao mesmo tempo, de reencontro para o cavaleiro José Reynoso Fernandez Filho. Montando o cavalo Azrael W, ele venceu o Grande Prêmio Cidade de Porto Alegre – White Martins, principal prova da 51ª edição do The Best Jump, competição realizada na Sociedade Hípica Porto Alegrense. Com um desempenho impecável, o conjunto paulista foi superior nas duas rodadas de saltos de 1,45m, marcando 42s26 no percurso decisivo, disputado por 12 concorrentes. É a terceira conquista de Reynoso no principal concurso de saltos da América, somando-se aos triunfos nas edições de 2007 e 2008.

Único outro cavaleiro a completar sem faltas as duas etapas da disputa, Arthemus de Almeida conduziu Casillero e ficou com a segunda colocação, saltando o último obstáculo em 44s71. O bronze ficou para Daniel Cesar Maranhão Khury, que montou Euclides Método e não cometeu faltas na última passagem, passando em 49s96. Na primeira parte, disputada por 45 conjuntos ao todo, Khury excedeu o tempo de disputa, em sua única falta no decorrer da prova. Ao todo, a prova distribuiu R$ 120 mil em prêmios.

Artemus de Almeida, Jose Reynoso Fernandez Filho e Daniel Cesar Maranhao Khury. Foto Mariana Carlesso/JC

Com a conquista na principal disputa do The Best Jump, o conjunto soma mais um triunfo a uma expressiva série de vitórias. Cavaleiro olímpico, Reynoso é tricampeão do GP Indoor da Sociedade Hípica Paulista e atual campeão senior top de hipismo, tendo conduzido Azrael W nas quatro pistas da disputa do ano passado.

Foi a terceira conquista de Reynoso no principal concurso de saltos da América. Foto Mariana Carlesso/JC

No último dia da edição número 51 do The Best Jump, ocorreu também a vitória da amazona Roberta Termann Tavares, que conduziu Candy Joter para conquistar o Prêmio Savarauto, com obstáculos de 1,20m. Bruno Termann Tavares, montando WFH QI-D-Bergerues Z, venceu o Prêmio Dado Bier (1,30m), enquanto os conjuntos conduzidos por Juan Wesley Ferreira (Esmeralda) e Gabriel Ciarlo de Souza da Silva (QH Excel Van Het Prisenbos) venceram a categoria de 1,10m.

