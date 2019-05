Com pouca efetividade na criação, Inter perde para o Palmeiras

12

2019-05-06 03:00:00

Mesmo tendo bom volume de jogo, o Inter foi pouco efetivo na criação e acabou perdendo para o Palmeiras por 1 a 0, sábado, em São Paulo, pelo Brasileirão. Amanhã, o time volta as atenções para o duelo com o River Plate, em Buenos Aires, pela última rodada da fase de classificação - o Inter já garantiu a vaga nas oitavas de final e a liderança do Grupo A.

No Allianz Parque, a equipe da casa mostrou que iria para cima assim que a bola rolou. Aos quatro minutos, Iago evitou que Deyverson abrisse o placar, após desvio de cabeça em cobrança de escanteio. No lance seguinte, foi a vez de Dudu, livre, desperdiçar boa oportunidade e mandar à direita de Marcelo Lomba.

Aos 13 minutos, o Palmeiras abriu o placar com uma de suas principais forças na partida: a bola aérea. Dudu voltou a encontrar Deyverson na primeira trave em escanteio. O centroavante se adiantou aos marcadores, ganhou pelo alto e mandou para o fundo das redes.

Pouco depois do gol, houve uma grande confusão em campo. Guerrero fez falta dura em Dudu e Felipe Melo foi tirar satisfação com o peruano. Depois de um empurra-empurra generalizado, o volante palmeirense e o atacante colorado acabaram levando o cartão amarelo.

O jogo esfriou um pouco, e o Inter conseguiu se reorganizar, encaixando um pouco melhor a marcação. O time passou a sair um pouco mais para o ataque e chegou a exigir duas boas defesas de Weverton.

Na volta do intervalo, o técnico Odair Hellmann começou a tirar peças do banco. Guilherme Parede e D'Alessandro foram acionados. A equipe até passou a ganhar mais as ações no meio, mas isso não resultou em chances reais de gol. Sem oportunidades de gol, Guerrero até tentava se movimentar, mas foi presa fácil para os zagueiros Luan e Gustavo Gómez.

Já o time alviverde conseguia encontrar espaços nos contra-ataques. Aos 43, Hyoran perdeu a grande chance da segunda etapa. Após dividida entre Deyverson e Moledo, a bola sobrou livre para o meia. Sem goleiro, ele acabou chutando por cima do travessão.