Antes de encarar o Flu, Grêmio decide se Romildo pode concorrer a terceiro mandato

2019-05-03 18:27:00

O Grêmio terá um final de semana agitado. Dentro de campo, o time encara o Fluminense às 19h de domingo (05), na Arena, buscando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Fora dele, caberá aos sócios gremistas decidirem, no sábado, se o presidente Romildo Bolzan Júnior poderá concorrer a um terceiro mandato no comando do clube.

Das 10h às 15h, os associados tricolores decidirão pela aprovação ou não de quatro alterações no estatuto do clube. A principal delas é a que permite que o atual Conselho de Administração, que tem o presidente Romildo à frente, concorra a uma nova reeleição para um mandato de três anos. A votação presencial será realizada no Portão A da Arena, com acesso pela Rampa Oeste. O sócio também pode optar pelo voto online, por meio do site https://socio.gremio.net.

Dentro das quatro linhas, o Tricolor já joga sob certa pressão, mesmo que o Brasileirão esteja apenas na terceira rodada. Após perder na estreia, em casa, para o Santos, o time de Renato Portaluppi apenas empatou com o Avaí fora de casa na segunda rodada. A tendência é de que um time misto entre em campo, pois a equipe joga a vida na Libertadores da América na quarta-feira, dia 8, contra os chilenos da Universidad Católica, na Arena. Quem deve retornar ao time o zagueiro Kanneman, que foi preservado contra os catarinenses. O restante da equipe deve ser definido no treino da manhã deste sábado (04).