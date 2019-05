12

682422

2019-05-03 18:14:00

Com dúvidas no meio, Inter enfrenta o Palmeiras em São Paulo

Depois de uma estreia frustrante no Brasileirão, com derrota para a Chapecoense fora de casa, o Inter se recuperou ao bater o forte Flamengo no Beira-Rio, no último final de semana. Agora, o time de Odair Hellmann tem outra pedreira pela frente na terceira rodada da competição. O Colorado encara neste sábado (04) o poderoso Palmeiras de Felipão no estádio Allianz Parque. O confronto está marcado para as 19h.

Atual 13º colocado na classificação com três pontos, o Inter pode dar um salto na tabela se bater o atual campeão. Para isso, Odair irá colocar em campo o que tem de melhor. A única dúvida no time titular é o volante Rodrigo Dourado, que ainda sente dores no joelho esquerdo e será reavaliado pelo departamento médico até momentos antes da partida. Se o capitão não jogar, Rithely e Rodrigo Lindoso são opções para o setor defensivo do meio de campo.

Na articulação, D’Alessandro, que começou o confronto contra o Flamengo, pode ser poupado e, assim, dar lugar a Sarrafiore, que tem se apresentado como substituto natural do camisa 10 e dado bom resultado, inclusive marcando o gol da vitória sobre o Mengão. O provável Inter que pega o Palmeiras tem Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado (Rithely ou Lindoso), Edenílson, Patrick, D'Alessandro (Sarrafiore) e Nico López; Paolo Guerrero.