Em noite de pouco futebol, Grêmio cede o empate ao Avaí

12

682041

2019-05-02 03:00:00

Sem conquistar um campeonato Brasileiro há 22 anos, o Grêmio começou mal sua caminhada na competição de 2019. Depois de uma derrota em casa contra o Santos, o Tricolor fez uma péssima partida na noite de ontem, em Florianópolis, contra o Avaí, e, mesmo saindo na frente, cedeu o empate aos catarinenses. O resultado de 1 a 1 deixa o time gaúcho na parte de baixo da tabela neste início de Brasileirão.

O resultado de igualdade no estádio da Ressacada foi justo para uma equipe que não deu um chute sequer ao gol dos donos da casa durante os mais de 90 minutos de jogo. A primeira etapa foi de muito pouco futebol por parte de ambas as equipes. Repleta de erros de passe e lances de disputa física, a partida foi muito fraca.

Lento em todos os setores, o Grêmio foi um marasmo do primeiro ao último apito do árbitro. Assim, o gol aos 44 minutos caiu do céu para o time de Renato Portaluppi. Após escanteio pela direita, Rômulo subiu alto, livre de marcação, e cabeceou forte para fazer o 1 a 0 para os gaúchos.

Atrás no marcador, o Avaí saiu mais para o jogo na etapa final. Com mais espaços, o confronto melhorou em qualidade, mesmo que as chances de gol tenham se mantido escassas. Com a saída do trio de frente gremista - Vizeu, Tardelli e Luan - para as entradas de Everton, Thaciano e André, os visitantes ganharam mais mobilidade e movimentação no ataque. Isso, porém, não foi suficiente para que o Tricolor conseguisse finalizar ao gol adversário.

A partir dos 30 minutos, os donos da casa avançaram suas linhas e passaram a pressionar, buscando o empate. Chamando os catarinenses para o seu próprio campo, o Grêmio perdeu o controle do jogo e o resultado não poderia ser outro. Aos 39, Betão roubou a bola de Everton pela esquerda de ataque do Avaí e tocou atrás para João Paulo lançar na área gremista. Michel raspou de cabeça e marcou contra o próprio gol. O Grêmio volta a campo no domingo, quando encara o Fluminense na Arena.