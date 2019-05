12

681984

2019-05-02 03:00:00

Com mais de 200 inscritos, começa hoje a 51ª edição do The Best Jump

Tem início hoje, a partir das 12h, a 51ª edição do The Best Jump (CSN 4*), uma das mais tradicionais competições do hipismo brasileiro. Mais de 200 conjuntos participarão da disputa, que será realizada na Sociedade Hípica Porto Alegrense e tem entrada franca. A principal delas, às 14h de domingo, é o Grande Prêmio Cidade de Porto Alegre, cujo vencedor ganha R$ 120 mil, além de um troféu que, neste ano, tem como matéria-prima alumínio reciclado, fundido artesanalmente e, assim, conectado com a sustentabilidade. No total, a competição distribuirá R$ 250 mil em prêmios.

Entre os atletas inscritos, quatro cavaleiros e uma amazona que já foram campeões do The Best Jump: o vencedor de 2018, Luiz Felipe Pimenta Alves; Cesar Almeida, que faturou nada menos que quatro títulos, nos anos de 2003, 2005, 2013 e 2017; João Luiz Guimarães de Carvalho, em 2011 e 2015; José Reynoso Fernandez Filho, em 2007 e 2008; e Joana Valente, ganhadora de 2009.

O desenho dos percursos será feito pelo course designer Hélio Pessoa, um dos maiores nomes do hipismo nacional e membro da família mais tradicional do esporte equestre. A programação desta edição conta com 27 provas de 1m a 1,45m que serão disputadas nas pistas de areia e de grama. Na sexta-feira, a partir das 15h, ocorre a prova Jornal do Comércio.

Segundo o coordenador do Comitê Organizador, João Mazzaferro, o evento, mais do que uma disputa, é um momento de celebração do esporte. Cerca de 20 mil pessoas são esperadas para prestigiar o concurso, que promete uma grande estrutura de lazer e gastronomia para receber o público.

O The Best Jump é promovido pela Federação Gaúcha dos Esportes Equestres, em parceria com a Confederação Brasileira de Hipismo. Mais informações sobre a programação no site www.bestjump.com.br.