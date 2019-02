Grêmio pega Santos em casa; Inter joga fora contra a Chapecoense

12

2019-02-22 19:20:48

O certame nacional inicia no final de abril YASUYOSHI CHIBA/AFP/JC

A CBF divulgou nesta sexta-feira a tabela do Campeonato Brasileiro e marcou para a primeira rodada um duelo de campeões nacionais. Em casa, o Palmeiras, que levou o título da Série A no ano passado, vai estrear na competição contra o Fortaleza, que conseguiu o acesso à elite em 2018 ao faturar a Série B.

A tabela-base do Brasileirão indica a realização da rodada inicial nos dias 27, 28 e 29 de abril, ainda sem uma definição sobre quais jogos serão realizados em quais datas, o que deverá ser determinado pela CBF nas próximas semanas.

A rodada de abertura do torneio também contará com alguns jogos de peso, como o duelo entre Grêmio e Santos, em Porto Alegre, São Paulo e Botafogo, na capital paulista, e Flamengo e Cruzeiro, no Rio.

Como adiantado pela CBF, o Brasileirão terá uma pausa em 2019 por causa da disputa da Copa América no País. Serão nove rodadas disputadas até lá, sendo a última delas em 12 e 13 de junho. E o torneio continental começará na sequência, no dia 14.

O Brasileirão, então, será retomado com a décima rodada, em 13, 14, e 15 de julho - a decisão da Copa América vai ocorrer no dia 7. Essa jornada terá o clássico São Paulo x Palmeiras, além de duelos como Grêmio x Vasco e Cruzeiro x Botafogo.

A rodada final do Brasileirão será em 8 de dezembro e terá duelos como Internacional x Atlético-MG, Cruzeiro x Palmeiras, Corinthians x Fluminense e Santos x Flamengo.

Confira os jogos da primeira rodada do Brasileirão:

Grêmio x Santos

Atlético-MG x Avaí

Ceará x CSA

Palmeiras x Fortaleza

São Paulo x Botafogo

Flamengo x Cruzeiro

Fluminense x Goiás

Chapecoense x Internacional

Bahia x Corinthians

Athletico-PR x Vasco

Confira os jogos da rodada final do Brasileirão:

Internacional x Atlético-MG

Cruzeiro x Palmeiras

Fortaleza x Bahia

Corinthians x Fluminense

Santos x Flamengo

Vasco x Chapecoense

Botafogo x Ceará

Avaí x Athletico-PR

Goiás x Grêmio

CSA x São Paulo