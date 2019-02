À la Vince Carter e com ajuda de Shaq, calouro vence Torneio de Enterradas

12

670641

2019-02-17 11:13:47

O calouro Hamidou Diallo, do Oklahoma City Thunder, venceu o Torneio de Enterradas do "All-Star Weekend", no segundo dia de eventos do fim de semana das estrelas da NBA, neste sábado, em Charlotte.

"Foi uma grande enterrada", respondeu Diallo quando perguntado sobre o lance em que pulou Shaquille O'Neal, de 2,16m. "A atmosfera aqui estava incrível e eu vim para dar a esse público o que ele veio ver", comentou o calouro depois do evento, já durante a cerimônia de premiação. O jogador levou para casa um troféu e um cheque de US$ 105 mil(cerca de R$ 390 mil).

Dentre os quatro participantes do Desafio de Enterradas, Diallo mostrou consistência, porque acertou todos os lances de primeira, e criatividade. O atleta do Thunder foi responsável pela cravada mais impressionante da noite, que valeu a nota máxima de 50 pontos na rodada eliminatória, quando saltou Shaq. O calouro terminou a jogada pendurado no aro pela dobra do cotovelo, de forma similar a Vince Carter na icônica edição de 2000 do evento.

Representante da casa, Miles Bridges não passou da primeira fase O novato do Charlotte Hornets vestiu a camisa de Larry Johnson, ídolo da franquia, e até alcançou os 50 pontos uma vez, mas já havia falhado em conseguir enterrar na rodada inicial. John Collins não cativou os jurados e ficou em último lugar. O pivô do Atlanta Hawks não empolgou nem quando saltou, e quebrou, uma réplica da aeronave Flyer I construída pelos Irmãos Wright, considerados nos Estados Unidos os inventores do avião.

Dennis Smith Jr., do New York Knicks, foi finalista, apesar de não acertar uma enterrada na primeira tentativa dele em nenhuma das vezes. Na decisão, o armador passou em branco na primeira rodada, mas recebeu 50 pontos quando finalizou depois de receber passe de Stephen Curry e pular Dwayne Wade. Diallo foi conservador no primeiro turno e encerrou a disputa com um ponto de exclamação, ao cravar com força depois de pular o rapper Quavo.