12

670635

2019-02-16 16:32:00

Jogadores do Grêmio realizam último treino durante a manha desta sábado em preparação para o embate contra o Brasil LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/DIVULGAÇÃO/JC

Pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio se desloca a Pelotas para encarar o lanterna da competição, o Brasil, no estádio Bento Freitas, neste domingo (17), às 17h.

Para este confronto, o Tricolor será liderado pelo auxiliar Victor Hugo Signorelli, uma vez que Renato Portaluppi está presente no Rio de Janeiro, para realizar o curso de técnicos da CBF. O Grêmio enviará ao relvado um time misto entre titulares e reservas. Vizeu e Montoya deverão fazer suas estreias como titulares. Líder do campeonato, os porto-alegrenses tentam a sexta vitória para se distanciar do vice e rival citadino São José.

Por outro lado, os mandantes tentam a reabilitação no certame estadual. Com apenas três pontos conquistados em 18 disputados, o Brasil demitiu o técnico Paulo Roberto Santos após a derrota para o Aimoré, na última rodada. Gustavo Papa assumiu o comando da equipe interinamente.