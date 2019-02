Diego Tardelli é recebido com festa pela torcida do Grêmio

12

670081

2019-02-13 17:04:15

Torcedores gremistas receberam com festa a nova contratação do clube, o atacante Diego Tardelli, no começo da tarde desta quarta-feira (13), no Aeroporto Internacional Salgo Filho, em Porto Alegre. Novo reforço da temporada , o atleta com passagens pelo futebol chinês e brasileiro deve assinar contrato com o Grêmio para os próximos três anos, após realizar exames médicos.

Tardelli deixou o aeroporto e foi direto ao portão 8 onde a torcida o aguardava. Logo depois, ele foi com dirigentes para o Centro de Treinamento Presidente Luis Carvalho, em frente à Arena. A apresentação seria feita depois do treino do tricolor.

O jogador começou sua carreira profissional no São Paulo, em 2003. Aos 33 anos de idade, o jogador coleciona passagens por clubes nacionais e internacionais. No Brasil, o atacante usou as camisas do Flamengo, São Caetano e Atlético-MG. Fora do País, o atleta atuou atuou no Real Betis, da Espanha, no PSV Eindhoven, da Holanda, no Anzhi Makhachkala, da Rússia e no Al-Gharafa, do Catar. Nas últimas cinco temporadas, Tardelli esteve no futebol chinês, antes de assinar com o Grêmio jogava pelo Shandong Luneng.

Entre os títulos conquistados em sua carreira estão o Mundial de Clubes da Fifa (2005, pelo São Paulo), duas Copa Libertadores (2005, pelo São Paulo, e 2013, pelo Atlético-MG), uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana (ambas em 2014, pelo Atlético-MG).