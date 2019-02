Em jogo com confusão, Inter vence o Juventude e sobe na tabela

12

669530

2019-02-10 21:35:00

Pedro Lucas comemora o segundo no jogo com a vitória do Internacional no Alfredo Jaconi RICARDO DUARTE/INTER/DIVULGAÇÃO/JC

Aos poucos, o Inter vai ganhando tranquilidade no Gauchão. Ontem, o time de Odair Hellmann venceu a segunda partida seguida, fazendo 2 a 1 no Juventude e chegando à quarta posição neste domingo (10). Sem D'Alessandro, poupado, o Colorado teve momentos de dificuldade, mas conseguiu os três pontos.

O primeiro tempo no Alfredo Jaconi foi disputado e, por vezes, tenso. Curiosamente, foi após um período de pressão do Juventude que o Inter achou as redes. Aos 19 minutos, instantes após Braian Rodríguez perder um gol feito, Edenilson fez levantamento açucarado para Nico López, que abriu o placar. Minutos depois, o time caxiense pediu pênalti sobre Braian Rodríguez, não assinalado pela arbitragem.

No final do primeiro tempo, confusão: com o goleiro fora da meta, William Pottker foi pegar a bola na lateral e colidiu com o técnico Luiz Carlos Winck, dando início a um empurra-empurra generalizado. Após vários minutos de paralisação, o treinador foi expulso, junto com o auxiliar Zé Carlos e os jogadores Nico López e Sallinas.

Com dez jogadores de cada lado, a partida ficou mais franca. Aos 18 da etapa final, com o gol aberto, Iago perdeu uma chance de ouro. O Papo respondeu com Bruno Camilo, aos 22, mas Marcelo Lomba espalmou. Aos 29, Neilton fez bela jogada pela esquerda, driblou o goleiro e deu um presente para Pedro Lucas: 2 a 0. Já no apagar das luzes, aos 47, o Juventude descontou. Na saída errada de bola do Inter, Eltinho surgiu pela direita e cruzou para Dalberto concluir.