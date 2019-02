Grêmio realiza último treino antes de enfrentar o Avenida

12

669481

2019-02-09 17:14:00

O Grêmio vai enfrentar o Avenida neste domingo (10),às 18h30min, na Arena, válido pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho e pela Recopa Gaúcha de 2019. A tendência é de que o técnico Renato Portaluppi use força máxima para a decisão da primeira taça do ano, que reúne o campeão estadual e o da Copa FGF.

Já o time de Santa Cruz do Sul viajará à Capital com um time reserva, priorizando a partida com o Guarani, pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira.

Renato não deu pistas da provável escalação que mandará a campo no fim de semana. O elenco tricolor realizou o último treino na manhã deste sábado (9).

Boa parte da atividade foi realizada com os portões fechados para a imprensa. Quando foi liberado o acesso o técnico Renato Portaluppi estava em meio aos atletas disputando o “rachão”, marcado por descontração. Em outro campo, Léo Moura, Vico e Lincoln faziam um trabalho com a preparação física.