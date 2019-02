Guerrero faz primeiro treino com bola e marca gol em atividade

12

669071

2019-02-06 22:12:08

O atacante Paolo Guerrero já trabalhou com bola em seu segundo dia de atividades com os companheiros de Inter, no CT Parque Gigante. Em coletivo em campo reduzido, o peruano já fez o que mais gosta: gol. No entanto, o departamento de futebol terá uma programação especial para o retorno aos gramados, que poderá ser feito a partir do dia 5 de abril.

Entre atividades normais e jogos-treino, a meta colorada é deixar o atleta de 35 anos plenamente apto para jogar quando a suspensão por doping terminar, em dois meses. Durante o período longe do Brasil, Guerrero se dividiu entre a tentativa de reverter a pena, momentos em família e treinos. De forma particular, se manteve em atividade constante para não retornar em desvantagem em relação aos companheiros. Neste tempo, o Inter recebeu relatórios periódicos sobre o jogador.

O início de atividades é uma rotina de testes de campo e vestiário. Guerrero passará pelos mesmos procedimentos dos demais jogadores no início da pré-temporada. Os limiares de força e resistência estabelecidos irão indicar quais atividades físicas ele precisará fazer e quais trabalhos com o grupo e com bola já serão incluídos na rotina.

A ideia é integrar Guerrero ao elenco o quanto antes, para que aos poucos ele entenda a forma de atuar do time. No ano passado, o peruano realizou apenas alguns treinamentos até ver cair a liminar que o autorizou a jogar a Copa do Mundo e algumas partidas pelo Flamengo na sequência. O Inter ainda realizará, mais perto da estreia do atleta, uma bateria de jogos-treino para que ele retome ritmo de jogo.

Na atividade de ontem, o técnico Odair Hellmann não deu indícios de time, o que deve ocorrer no trabalho de hoje. No domingo, o Colorado enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul.