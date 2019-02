Inter volta a vencer e sobe na tabela

12

2019-02-04 23:02:23

Zagueiro marcou o seu oitavo gol com a camisa colorada /INTERNACIONAL/DIVULGAÇÃO/JC

Deivison Ávila

Não foi de forma brilhante, mas o Inter venceu o Brasil de Pelotas, ontem, por 1 a 0, interrompendo uma série de três partidas sem vencer no Campeonato Gaúcho. O triunfo no Beira-Rio coloca o Colorado na quinta colocação e dá mais tranquilidade para o técnico Odair Hellmann, que tem uma semana até o jogo com o Juventude, domingo, em Caxias.

A primeira boa chegada dos donos da casa ocorreu aos 13 minutos. Iago cruzou da esquerda e Tréllez surgiu pelo meio, de primeira, forçando o goleiro Carlos Eduardo a fazer uma grande defesa. No lance seguinte, D'Alessandro, de fora da área, acertou a trave. Aos 32, Carlos Eduardo, novamente, salvou saindo nos pés de Edenilson.

O Colorado seguiu pressionando na etapa final e o Brasil, apenas se defendendo. Entretanto, Douglas Baggio quase abriu o placar, mas perdeu um cruzamento. A resposta veio com um chute forte de Nico López, para mais um milagre de Carlos Eduardo. De tanto insistir, o Inter chegou ao gol: aos 30 minutos, D'Ale cobrou falta na barreira, Dourado chutou e Carlos Eduardo soltou nos pés de Moledo, que deu um toque por cima do goleiro. Na sequência, Pedro Lucas não ampliou graças à noite inspirada do camisa 1 xavante.