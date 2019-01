Thiago Monteiro abrirá confronto entre Brasil e Bélgica na Copa Davis

12

668085

2019-01-31 15:01:49

Thiago Monteiro terá a responsabilidade de abrir o confronto entre Brasil e Bélgica, em Uberlândia, pela fase classificatória da Copa Davis, nesta sexta-feira. Nesta quinta, o sorteio realizado na cidade do interior mineiro apontou que o cearense iniciará o confronto em duelo com Arthur de Greef.

Número 1 do Brasil, Monteiro é o 107º colocado no ranking da ATP e terá pela frente o tenista que está na 202ª posição. A partida está prevista para começar às 16 horas desta sexta no Ginásio Sabiazinho, em uma quadra de saibro.

Na sequência, será a vez de Rogério Dutra Silva entrar em ação. O número 139 do mundo vai duelar com Kimmer Coppejans, o 195º colocado no ranking. Eles se enfrentaram três vezes, todas em 2015, sendo que o brasileiro ganhou dois desses duelos.

Concentrado em dois dias, o confronto será encerrado no sábado, para quando estão agendados três partidas. No duelo de duplas, Marcelo Melo e Bruno Soares vão encarar Sander Gille e Joran Vliegen.

O resultado da série melhor de cinco jogos determinará a necessidade de realização das duas partidas de simples, com os confrontos invertidos em relação aos duelos de sexta-feira. E eles serão Monteiro x Coppejans e Dutra Silva x De Greef.

Mais tradicional torneio por equipes do tênis, a Davis foi reformulada para a temporada 2019. A competição terá uma fase final envolvendo 18 equipes, em uma sede única - Madri -, em novembro. Seis participantes dessa etapa decisiva já estão determinados, sendo que os outros 12 vão ser definidos através de confrontos marcados para sexta-feira e sábado, caso de Brasil x Bélgica.