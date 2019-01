12

667375

2019-01-27 19:15:00

Inter leva 2 a 0 do São José e perde segunda seguida no Gauchão

Igor Natusch

O começo do Campeonato Gaúcho está longe de ser empolgante para o Inter. Em um segundo tempo ruim, onde foi confuso e pouco criativo, o Colorado levou 2 a 0 diante do São José, afastando-se dos líderes e criando um clima de insatisfação em torno do treinador Odair Hellmann. Foi a segunda derrota consecutiva, depois do revés diante do Pelotas no meio de semana. O Zequinha, por sua vez, somou a segunda vitória em três jogos, comemorando diante do pequeno público de 734 presentes.

Desde bem antes da partida iniciar, as duas equipes se viram diante de um adversário em comum: o grande calor nas dependências do Passo D'Areia, potencializado pelo gramado sintético. Medições à beira do campo apontavam sensação térmica próxima dos 60 graus - uma verdadeira fornalha, que exigiu muito do preparo físico dos dois times durante todo o confronto.

O resultado do calorão foi, curiosamente, um jogo morno. Tentando confundir a marcação adversária, Hellmann inverteu repetidas vezes as posições de Wellington Silva e Neilton, valorizando as iniciativas pelas laterais do gramado. Aos 9 minutos, o Inter teve a primeira chance, em cobrança de falta de Rafael Sóbis que Fábio espalmou. O São José também teve sua chance em uma falta, aos 24, com Éverton Alemão obrigando Marcelo Lomba a defender no canto direito. O jogo, porém, não ganhava em intensidade, algo ampliado pelas frequentes – e necessárias – paradas para hidratação.

Os primeiros minutos da segunda etapa mostraram um Zequinha mais aceso, arriscando arremates à distância. Aos 10 minutos, a estratégia deu certo: aproveitando indecisão colorada na hora de afastar a bola, Márcio Jonatan pegou de voleio, no ângulo direito. Golaço. O Inter sentiu o revés e, nos minutos seguintes, o São José tomou conta do jogo, mas sem criar chances efetivas de ampliar.

O treinador colorado promoveu a estreia de Tréllez, tentando dar mais presença ofensiva para a equipe vermelha. A articulação, porém, mostrava-se deficiente, e o Inter se arrastava na hora de chegar à frente. Com o placar a favor, o dono da casa mostrou-se também mais organizado, marcando forte na intermediária e apostando nos contra-ataques.

Aos 37 minutos, a pá de cal para o Inter. Em cobrança de falta quase na linha de fundo, Tássio surgiu entre os zagueiros e cabeceou para as redes: 2 a 0. Sem reação e errando muito, o Colorado pouco fez para descontar, e saiu debaixo de gritos de “time sem vergonha” – prenúncio de mau tempo para os lados do Beira-Rio.