2019-01-23 20:33:00

Torcida do Grêmio é barrada de entrar no estádio para jogo contra o Aimoré

Torcedores colocaram a camisa dentro do bolso para poder entrar dentro do estádio Diego Nuñez/Especial/JC

A torcida do Grêmio foi barrada pela Brigada Militar de entrar no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, na partida do campeonato gaúcho contra o Aimoré na noite desta quarta-feira (23). Torcedores não podiam entrar vestindo a camisa do tricolor.

A BM informou que a decisão é do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Apenas mulheres e crianças foram liberadas de entrar com a camisa, o restante dos torcedores colocaram a camisa dentro do bolso para poder entrar no estádio.

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) publicou uma nota oficial em seu site informando que tanto a torcida do Grêmio como a do Internacional estão impedidas de ter torcedores em jogos fora da casa devido a uma confusão que ocorreu no Grenal de 2018, disputado em 23 de março.

Durante a primeira rodada do Estadual, foi permitido que torcedores que não estivessem identificados como torcida organizada pudessem entrar para assistir à partida, sob alegação que a decisão do STJD não estava clara.