Renato testa titulares e Grêmio vence jogo-treino contra o Cruzeiro-RS

12

666570

2019-01-22 15:10:00

O técnico Renato Gaúcho aproveitou a terça-feira (22) para testar os titulares do Grêmio. Enquanto os reservas representam a equipe no Campeonato Gaúcho, o comandante levou a campo seus principais jogadores para um jogo-treino diante do Cruzeiro-RS, vencido pelo time tricolor por 1 a 0, no CT Presidente Luiz Carvalho.

Renato iniciou a atividade com a escalação que deve ser utilizada quando o Grêmio passar a usar seus titulares, com a mesma base do ano passado. Saíram apenas o goleiro Marcelo Grohe, negociado com o futebol árabe, e Ramiro, que foi para o Corinthians. Nas vagas, entraram os reforços Júlio César e Montoya.

Com isso, o Grêmio foi a campo com: Júlio César; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Maicon e Montoya; Luan, Everton e Jael. No primeiro tempo de 30 minutos, a equipe não conseguiu sair do 0 a 0. Na melhor chance, viu Michel acertar o travessão em chute de fora da área.

Para a etapa final, Renato colocou Felipe, Darlan, Rodrigues e Isaque, do time B, nas vagas de Léo Moura, Kannemann, Maicon e Luan. O reforço Felipe Vizeu entrou no lugar de Jael. O gol do triunfo só saiu nos minutos finais, quando Isaque aproveitou boa jogada de Cortez e concluiu para a rede.

Depois de golear o Novo Hamburgo por 4 a 0 na estreia do Campeonato Gaúcho, mesmo fora de casa, o Grêmio encara Aimoré novamente como visitante, quarta-feira. Renato deve levar o time reserva a campo mais uma vez.