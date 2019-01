Grêmio goleia o Novo Hamburgo em estreia no Gauchão

12

666328

2019-01-20 19:49:00

No duelo dos dois últimos campeões estaduais, melhor para o time da Capital. Depois de se achar em campo, o Grêmio controlou o jogo, não foi ameaçado e acabou goleando o Novo Hamburgo por 4 a 0, neste domingo (20), no Estádio do Vale, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. A notícia triste foi a saída prematura de Alisson, ainda no primeiro tempo. Com apenas 14 minutos de jogo, o atacante gremista sentiu um problema no joelho e deixou o gramado. O Tricolor volta a campo na quinta-feira, às 20h, contra o Aimoré, novamente fora de casa.

Priorizando a pré-temporada e como já havia avisado, o técnico Renato Portaluppi escalou um time reserva, colocando apenas Paulo Victor, novo titular da posição, no gol gremista. Nos primeiros minutos, os jogadores sentiram o período curto de treinos e a falta de entrosamento. Sorte que do outro lado, o Novo Hamburgo, comandado pelo ex-zagueiro colorado Bolívar, não ameaçou.

Enquanto os donos da casa se limitavam à marcação, o Grêmio pecava na criatividade e na falta de ímpeto ofensivo. Mesmo assim, a primeira chance foi dos visitantes, mas Alisson chutou por cima do gol defendido por Gustavo. Quando parecia que a primeira etapa se encaminhava para um 0 a 0 sem graça, aos 40 minutos, Juninho trocou passes com Pepê e surgiu na área para bater com categoria no canto esquerdo e abrir o placar. O Noia só teve duas tentativas em bola parada, com Fred e Osvaldir, sem sucesso.

No primeiro lance da etapa final, Osvaldir acertou a trave de Paulo Victor, mas não passou disso. O Tricolor mostrou que a superioridade do elenco faz a diferença, e Portaluppi encontrou utilizou as peças certas para abrir espaços na defesa adversária.

Aos nove minutos, Marinho entrou no lugar de Kaio e, no primeiro toque na bola, marcou o segundo gol gremista, ao chutar na saída de Gustavo. Bolívar tentou algumas mudanças, mas quem marcou foi o Grêmio. Aos 26, Jean Pyerre tocou para Pepê, que bateu na saída de Gustavo e fez o terceiro. E, aos 37, após cruzamento de Pepê, Matheus Henrique acertou primeiro a trave e, no rebote, fechou a goleada de 4 a 0.