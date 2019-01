Brasil vence Coreias e avança à 2ª fase do Mundial Masculino de Handebol

12

2019-01-17

A seleção brasileira masculina de handebol está classificada para a segunda fase do Mundial, que está sendo realizado na Alemanha e na Dinamarca. Nesta quinta-feira, a equipe obteve a vaga ao derrotar a equipe unificada das Coreias por 35 a 26, em duelo válido pela rodada final do Grupo A, disputado em Berlim.

O resultado pode ser considerado histórico para o handebol brasileiro, pois a equipe nacional masculina nunca havia ido além da 13ª posição no Mundial, desempenho alcançado em 2013. E agora já se colocou entre as 12 melhores equipes da competição, que vão disputar a segunda etapa do torneio.

O Brasil iniciou a sua participação no Mundial com duas derrotas, para França (24 a 22) e Alemanha (34 a 21), adversários que também obtiveram a classificação à próxima etapa do Mundial. Depois, porém, a seleção reagiu e venceu três jogos seguidos, passando por Sérvia (24 a 22), Rússia (25 a 23) e agora o time das Coreias.

No confronto desta quinta-feira, a equipe das Coreias até tentou equilibrar o duelo no primeiro tempo, para evitar se despedir do Mundial apenas com derrotas, algo que não teve êxito. Afinal, a seleção brasileira se impôs e fechou o primeiro tempo com uma vantagem expressiva ao liderar o placar por 18 a 10, sendo que Fábio Chiuffa brilhou com quatro gols marcados.

No segundo tempo, as Coreias até fizeram mais jogo duro, tanto que a seleção brasileira praticamente não ampliou a sua dianteira. Mas o placar de 35 a 26 foi mais do que suficiente para o time obter a sua terceira vitória em cinco jogos, passando para a segunda fase do Mundial.

Felipe Borges foi o artilheiro do Brasil na partida com seis gols marcados, um a mais do que Rudolph Hackbarth. Já Jeongu Kang liderou a produção ofensiva dos coreanos, com cinco gols.

Na segunda fase do Mundial, as 12 seleções classificadas vão se dividir em dois grupos de seis. Os dois primeiros de cada chave avançam às semifinais. Os times que ficarem em terceiro vão jogar pelo quinto lugar no Mundial. E as equipes que terminarem em quarto duelarão pela sétima posição do torneio.