Grêmio oficializa contratação de Felipe Vizeu por empréstimo de um ano

12

665244

2019-01-12 14:53:51

Folhapress

No início da tarde deste sábado (12), o Grêmio confirmou a contratação do atacante Felipe Vizeu, 23 anos, por empréstimo de uma temporada. O jogador tem direitos ligados à Udinese, da Itália.

Pela manhã, Vizeu já treinou com o grupo. A chegada a Porto Alegre para exames e assinaturas ocorreu nessa sexta-feira (11). Após todo protocolo veio o anúncio. Com poucas oportunidades na Europa após sair do Flamengo no ano passado, o jogador conta com apreço de Renato Portaluppi, que indicou a contratação. Na Udinese foram apenas cinco jogos oficiais.

A contratação foi complicada. Depois de se acertar com ele, o clube tricolor chegou a desistir do negócio, mas uma reviravolta o colocou no clube. No comando de ataque, ele disputará posição com André e Jael.