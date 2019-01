Felipe Vizeu desembarca nesta sexta-feira

12

2019-01-11 01:00:00

Uma das contratações de peso para a temporada 2019 gremista desembarca nesta sexta-feira, em Porto Alegre. O atacante Felipe Vizeu, de 23 anos, chega por volta das 12h40min, no aeroporto Salgado Filho. Com tudo certo entre o Tricolor e os italianos da Udinese, o atleta vem por empréstimo até o final do ano.

Não faltou persistência para a direção do Grêmio. A negociação entre os clubes se arrasta desde dezembro. O ex-jogador do Flamengo chegou a um acordo com o seu clube e tentará, no Brasil, recuperar o bom futebol que o levou ao futebol europeu. O investimento não será barato. O Tricolor desembolsará € 1 milhão (R$ 4,25 milhões) pela liberação do jogador, mais os salários, que chegam a R$ 400 mil.

Pela cifra investida, o jogador chega com status de titular. E, com certeza, colocará André e Jael no banco de reservas. Vizeu não conseguiu engrenar pela Udinese. Foram apenas cinco jogos, desde junho do ano passado, quando chegou à Itália. Antes, no Flamengo, o atacante disputou 75 partidas e marcou 20 gols. A negociação custou US$ 6,5 milhões aos italianos, em fevereiro de 2018.

Enquanto aguarda o retorno do técnico Renato Portaluppi, que segue se recuperando da cirurgia no coração, Alexandre Mendes mantém o ritmo acelerado nos treinos de pré-temporada. No trabalho desta quinta-feira, o auxiliar técnico dividiu os atletas em três times, utilizando cinco zagueiros. O volante Michel foi improvisado na função e se mostrou à disposição do grupo, caso precise atuar na posição, mas pensa em dar sequência como volante.

"Sempre deixei claro para o Renato que, se precisar, estou à disposição e me sinto bem atuando na função, mas tenho que focar nos treinamentos como volante. No treino, foi preciso e ajudei. No entanto, minha cabeça está focada como volante. Temos a volta do (Rafael) Thyere e do Paulo Miranda e eles estão treinando bem. Acho que vai ser bem mais tranquilo, mas estou à disposição", disse. Nesta sexta-feira e no fim de semana, os atletas seguirão trabalhando forte com treinos em turno dobrado.