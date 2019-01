Copa América 2019: aberta a venda de ingressos

12

665044

2019-01-10 18:35:00

Os ingressos para a Copa América do Brasil 2019 começaram a ser vendidos nesta quinta-feira (10). O torcedor interessado em adquirir o seu ingresso deve acessar o site da competição ( copaamerica.com ). Na primeira fase de vendas, serão 228 mil ingressos vendidos por um sistema de ordem de chegada. O Comitê Organizador Local (COL) da Copa América divulgou todas as informações sobre os ingressos na manhã desta quinta-feira (10) em coletiva de imprensa realizada no Estádio do Maracanã, palco da final, com o gerente geral de Operações do COL, Thiago Jannuzzi, e com o diretor de Operações do COL, Agberto Guimarães.

Nesta primeira fase, a venda é exclusivamente online e será feita para o mundo todo. Não haverá fase de sorteio. Ou seja, todos os ingressos serão vendidos por ordem de chegada no site, mediante disponibilidade. Há um limite de, no máximo, cinco ingressos por jogo e de sete partidas por comprador. Qualquer cartão de crédito será aceito. Os ingressos atendem diferentes faixas de preço para diversos públicos. Os ingressos mais baratos custam R$ 60 reais (R$ 30 a meia entrada).

Cerca de 65% dos jogos têm ingressos entre R$60 e R$350. Os estádios serão divididos em quatro categorias de ingressos, que abrangem os níveis inferior, intermediário e superior dos estádios, definidas em função da visão do campo de jogo. Apenas a Arena Corinthians e a Arena do Grêmio terão uma quinta categoria, por possuir setores sem assentos.

A entrega de ingressos começará em março e só poderá ser realizada para residentes do Brasil que não comprarem meia entrada. Não residentes e portadores de meia entrada precisarão retirar exclusivamente nos postos de ingressos Será exigida documentação que comprove o benefício no momento da retirada dos ingressos para as seguintes categorias: estudantes (Lei Federal 12.852 (Estatuto da Juventude) e 12.933/2013); jovens de 15 a 29 anos pertencentes a família de baixa renda e inscritos no cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal – Cadúnico (Lei Federal 12.933/2013); portadores de necessidades especiais (Lei Federal 12.933/2013); adultos com idade igual ou superior a 60 anos (Lei Federal 10.741/2003) e jovens até 21 anos (Lei Estadual 3364/2000).

Esta fase de vendas vai até o dia 24 de janeiro, quando serão conhecidos os grupos da Copa América por meio de sorteio. A partir do dia 25, começam também as vendas que incluem pacotes comerciais, já com um novo lote de entradas para a competição. As vendas físicas, por sua vez, têm previsão para começar até 60 dias antes do início da competição, quando serão abertos os centros de troca e retirada de ingressos Cada uma das cidades-sede terão um centro desses, com local, data e horários de funcionamento ainda a definir

Pentacampeão com a Seleção Brasileira, Cafu é o embaixador da Copa América no Brasil. O anúncio do início da venda de ingressos foi o primeiro evento oficial de Cafu como o representante da competição. O ex-jogador pousou para fotos no gramado do Maracanã com uma réplica gigante do ingresso físico, que garantirá a entrada do torcedor nos jogos da competição a partir de 14 de junho.