Executivo colorado viaja a Minas para negociar contratação de Elias

12

664895

2019-01-10 01:00:00

O Inter não desistiu de contratar Elias. O volante do Atlético-MG segue nos planos colorados desde o sorteio dos grupos da Libertadores da América, quando as duas direções conversaram em Assunção, no Paraguai. Ontem, no entanto, o executivo de futebol do clube, Rodrigo Caetano, foi até Belo Horizonte para apresentar uma nova proposta para contar com o jogador em Porto Alegre. Novamente, os valores apresentados não agradaram os mineiros.

Caetano deve seguir em Minas Gerais para uma nova investida. O que poderia seduzir Elias é um contrato mais longo com o Colorado, já que o seu vínculo com o Atlético encerra em janeiro de 2020. Porém, o Galo pode acenar com uma nova renovação para que o volante permaneça em Minas. Em entrevista a rádios locais, o atleta já falou no seu interesse em ficar.

O nome de William Pottker teria sido comentado novamente como moeda de troca para que Elias deixe o time mineiro. Entretanto, a direção colorada não quer colocar um atacante de 25 anos, com potencial valor de mercado, em uma negociação com um volante de 33 anos. Outro nome comentado foi lateral Zeca, ambos rechaçado pelos gaúchos.

Seguindo a lista de reforços para o técnico Odair Hellmann, ontem, a direção apresentou o quarto nome para 2019. O volante Rodrigo Lindoso chegou falando de sua polivalência e se mostrou solicito ao treinador colorado. "Tenho como característica a qualidade no passe, mas sei que é preciso evoluir a cada ano, ainda mais agora aqui no Inter. Quero aproveitar o máximo a estrutura que o clube oferece. Será um ano com muitas partidas, então quero estar à disposição do treinador", afirmou.