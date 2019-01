Grêmio tropeça e perde chance de se classificar antecipadamente na Copa SP

12

2019-01-06 22:07:00

O Grêmio perdeu uma grande chance de se classificar antecipadamente para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na noite deste domingo (6), ao só empatar com o Lagarto-SE, por 2 a 2, na Arena Barueri, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos.

Desperdiçando muitas oportunidades, o Grêmio ficou duas vezes atrás do placar e escapou da derrota graças ao gol marcado por Sávio aos 46 minutos do segundo tempo - Jhonata Robert fez o outro gol do time, que foi vazado duas vezes por Vinícius. O empate coloca o clube gaúcho na vice-liderança do Grupo 21 com quatro pontos, enquanto o Lagarto somou seu primeiro ponto.

Quem comemorou o tropeço do Grêmio foi o Oeste, que garantiu a classificação ao ganhar do São Raimundo-RR por 3 a 1. O time paulista é o líder da chave, com seis pontos e joga pelo empate contra os gaúchos na última rodada para garantir a primeira colocação.

Também neste domingo, o Manthiqueira venceu o Real Ariquemes-RO, por 2 a 1, e garantiu uma das vagas na segunda fase pelo Grupo 28 ao chegar aos seis pontos.

Goiás, Internacional, Corinthians, Ituano, Nacional, São José-RS, Marília, Primavera, Fortaleza, Sport, Vocem e Flamengo-SP também já conquistaram a classificação.