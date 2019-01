Inter estreia com goleada na 50ª Copa São Paulo de Futebol Júnior

12

664085

2019-01-03 18:57:44

Na tarde desta quinta-feira (3), o Internacional estreou com vitória por 4 a 0, diante do Trem DC, pela primeira rodada do Grupo 11 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo foi disputado na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. Com o resultado, os gaúchos assumem a liderança da chave com três pontos. O Inter volta ao relvado no próximo sábado (5), quando encara o Batatais, pela segunda rodada do certame.