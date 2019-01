Em reapresentação, presidente do Inter promete brigar por todos os títulos

12

Medeiros (c) discursa na ala de Conferência do Beira-Rio RICARDO DUARTE/DIVULGAÇÃO/INTER/JC

Os jogadores do Internacional iniciaram nesta quinta-feira a preparação de 17 dias até a estreia no Campeonato Gaúcho, contra o São Luiz, em Ijuí, com a adoção de um discurso ambicioso pelos dirigentes. Além da disputa do Estadual, o time vai participar da Copa Libertadores, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

A reapresentação da equipe foi na Sala de Conferência do Beira-Rio, onde além dos atletas estiveram presentes membros da comissão técnica, dirigentes, conselheiros e jornalistas. No elenco, as principais novidades foram os atacantes Neilton e Guilherme Parede, recém-contratados.

Jogadores do time de juniores, que foram promovidos para o grupo principal, também estiverem presentes, casos de Carlos Miguel, Roberto, Bruno Fuchs, Ramón, Nonato e Pedro Lucas.

"Temos a essência do grupo que disputou o Brasileirão com o acréscimo de reforços e de jogadores formados na nossa base. Esse ano o Inter tem quatro competições importantes, vamos entrar em todas com a mesma disposição que entramos no Campeonato Brasileiro de 2018. Vamos brigar em todas as competições pelos títulos. Que tenhamos um grande ano", disse o presidente Marcelo Medeiros.

Em seu segundo ano à frente do elenco, o técnico Odair Hellmann demonstrou otimismo para a temporada que se inicia. "Quero agradecer a oportunidade de seguir no comando do time. Eu sou um privilegiado. E também dizer para a torcida colorada que tenho muita convicção neste grupo. São profissionais do mais alto nível. São pessoas excepcionais. São jogadores que compraram a ideia e o projeto do clube. Isso faz a diferença. Vamos manter a união do ano passado, pois com ela tem tudo para dar certo. Peço ao torcedor que venha novamente com a gente. Que a gente torne o Beira-Rio ainda mais pulsante nos jogos. Somos nós contra eles. Vamos nos unir ainda mais. Da nossa parte vamos nos dedicar cada vez mais."

A reapresentação não teve a presença do atacante peruano Paolo Guerrero, que cumpre suspensão por doping, e do meia Valdivia, que foi devolvido pelo Al Ittihad, da Arábia Saudita - a diretoria do clube gaúcho pretende negociá-lo novamente.

A primeira partida oficial do Inter será no dia 20 contra o São Luiz, em Ijuí, pelo Campeonato Gaúcho. A estreia na Libertadores ocorre somente em 6 de março, fora de casa. O adversário será o Talleres-ARG, o Independiente de Medellín, o Palestino-CHI ou o São Paulo, que disputam as fases preliminares da Libertadores. Os demais oponentes do Grupo A já estão definidos: Alianza Lima e River Plate.

Confira os jogadores que se apresentaram nesta quinta-feira:

Goleiros: Danilo Fernandes, Marcelo Lomba, Keiller, Daniel e Carlos Miguel.

Laterais: Zeca, Dudu, Uendel e Iago.

Zagueiros: Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Klaus, Emerson Santos, Bruno Fuchs e Roberto.

Meio-campistas: Rodrigo Dourado, Charles, Gabriel Dias, Edenilson, Rithely, Nonato, Ramón, Patrick, Juan Alano, Camilo, D’Alessandro, Richard e Sarrafiore.

Atacantes: Nico López, Jonatan Alvez, William Pottker, Wellington Silva, Guilherme Parede, Neilton e Pedro Lucas.