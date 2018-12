Inter anuncia contratação de Neilton por empréstimo de um ano

12

663514

2018-12-29 19:18:00

Neilton é o novo reforço do Internacional. Neste sábado (29), o clube gaúcho anunciou a contratação do veloz atacante, que estava no Vitória e chega ao time cedido por empréstimo pelo time baiano até 31 de dezembro de 2019, podendo participar da próxima edição da Copa Libertadores.

Embora seja mais conhecido pela sua velocidade e atue pelos lados do campo, Neilton também marcou muitos gols na temporada 2018. Foram 21 nos 56 jogos que disputou pelo Vitória, sendo artilheiro do Campeonato Baiano e tendo marcado sete vezes no Campeonato Brasileiro, o que chamou a atenção da diretoria do Inter, que fechou a sua contratação, a primeira oficializada pelo time para o próximo ano.

Antes do Vitória, Neilton, de 24 anos, passou por alguns dos mais tradicionais clubes do futebol nacional. O atacante iniciou a sua carreira no Santos, depois tendo passado por Cruzeiro, Botafogo e São Paulo. Agora, então, terá a oportunidade de atuar em um dos principais times do futebol gaúcho.

No Inter, Neilton chega para tentar compensar a saída de Rossi, que está em fim de empréstimo ao clube gaúcho e retornará ao futebol chinês, para o Shenzhen FC. E ele deverá se apresentar ao time gaúcho no dia 3, quando os jogadores vão iniciar a pré-temporada sob o comando do técnico Odair Hellmann.

Na negociação para se reforçar com Neilton, o Inter vai ceder dois jogadores por empréstimo ao Vitória. São eles: o zagueiro Thales e o meia Andrigo, que ficarão no clube baiano até 31 de dezembro de 2019.