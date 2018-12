12

Grêmio aceita proposta do Al-Ittihad e vende o goleiro Marcelo Grohe

Atleta renderá pelo menos 3 milhões de dólares aos cofres do clube ITAMAR AGUIAR/AFP/JC

Agência Folhapress

O goleiro do Grêmio Marcelo Grohe foi vendido para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O clube fez o anúncio nesta quinta-feira (27). Ele deve assinar um contrato com o clube árabe até sexta-feira (28).

A diretoria do Grêmio entendeu que a proposta do Al-Ittihad era vantajosa e liberou o goleiro para a negociação. A sua saída do clube vai render ao menos 3 milhões de dólares - aproximadamente R$ 11,6 milhões - ao Grêmio.

Titular há cinco anos e com mais de 200 jogos pelo clube, Grohe jogou 45 partidas na última temporada. O Al-Ittihad está na penúltima posição do Campeonato da Arábia Saudita, com seis pontos.

Além da contratação de Marcelo, o clube árabe anunciou a rescisão com o lateral esquerdo brasileiro Thiago Carleto.