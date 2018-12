Bolzan vê grupo bom e torce para evitar adversários na altitude

12

2018-12-19 01:00:00

O Grêmio encarou como bom o sorteio que definiu seu caminho na Libertadores de 2019. O Tricolor enfrentará times com logística simples e condições normais, mas ainda pode receber um adversário que levará a delegação a destino oposto: longínquo e com altitude. Por isso, a diretoria torce contra os bolivianos e venezuelanos que podem chegar ao Grupo H.

Ao lado dos gremistas já estão Universidad Católica, do Chile, e Rosario Central, da Argentina. O quarto integrante da chave, dono da vaga "G3", sairá de uma disputa entre quatro clubes na fase preliminar da Libertadores. "Ficou um grupo bom e forte", disse Romildo Bolzan Júnior, presidente gremista.

O chaveamento que definirá a última vaga no Grupo H já tem dois times confirmados: os colombianos do Atlético Nacional, que enfrentarão o vencedor do duelo entre os venezuelanos do La Guaira e os peruanos do Real Garcilaso, e o Libertad, do Paraguai, que terá pela frente o dono da vaga "Bolívia 3" - disputada por Royal Pari, San José, Bolívar e The Strongest via Clausura.

Dos bolivianos, apenas o Pari, sediado em Santa Cruz de La Sierra, não atua na altitude. De resto, os confrontos podem passar pelas cidades de Oruro e La Paz, ambas a 3.700m acima do nível do mar. "O que se deve evitar, dentro do possível, são altitudes e deslocamentos muito longos", avaliou Bolzan.