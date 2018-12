FGFA apresenta o chaveamento da temporada 2019 do campeonato gaúcho de futebol americano

12

2018-12-17 15:03:55

Diretoria da FGFA realiza o sorteio para definir as chaves da 11ª edição do certame gaúcho Tassiana Schmitt/Futebol Americano Brasil/Divulgação/JC

Henrique Riffel

No sábado (15), a diretoria da Federação Gaúcha de Futebol Americano (FGFA) realizou o sorteio para definir as chaves da temporada 2019 do campeonato gaúcho. O evento foi celebrado em Porto Alegre, com a presença de dirigentes e jogadores das equipes participantes.

Com dez equipes aptas a jogar, o presidente da FGFA, Ismael Ferreira, anunciou o formato da 11ª edição do certame do Rio Grande do Sul. Os programas de futebol foram divididos em três potes, de acordo com a classificação no Ranking de Desempenho publicado no final do mês de novembro.

O Grupo A será formado por Porto Alegre Gorillas (vice-campeão), Juventude, Carlos Barbosa Ximangos e Venâncio Aires Bulldogs.

O Grupo B será composto por Santa Cruz Chacais, Canoas Bulls e Erechim Coroados.

O Grupo C terá o Santa Maria Soldiers (campeão), Armada Lions Futebol Americano e Bento Gonçalves Snakes.

A temporada regular inicia no dia 9 de março, com o kickoff entre Armada Lions e Soldiers, no Parque Esportivo da Pucrs, em Porto Alegre. O último jogo da primeira etapa está pré-agendado para o dia 28 de abril, entre Juventude e Gorillas, possivelmente em Caxias do Sul.

O wildcard será disputado no final de semana 4 e 5 de maio. A semifinal nos dias 18 e 19 de maio. A final está programada para o final de semana 1 ou 2 de junho.

Confira o calendário de jogos da temporada regular

9/mar - Armada x Soldiers

10/mar - Chacais x Bulls

16/mar - Bulldogs x Juventude

17/mar - Ximangos x Gorillas

30/mar - Coroados x Chacais

31/mar - Soldiers x Snakes

06/abr - Gorillas x Bulldogs

07/abr - Ximangos x Juventude

13/abr - Bulls x Coroados

14/abr - Snakes x Armada

27/abr - Bulldogs x Ximangos

28/abr - Juventude x Gorillas