Rodrigo Dourado admite sondagens e não descarta deixar o Internacional

12

661722

2018-12-17 10:17:27

Folhapress

Rodrigo Dourado admitiu sondagens de outras equipes para deixar o Inter nesta janela de transferências. Sem ser definitivo, o volante de 24 anos garantiu apenas que retorna na reapresentação do Colorado, dia 3 de janeiro.

"Às vezes chegam (sondagens), tem que analisar com o clube, tem que ser bom para o clube, além de ser para mim também. Agora é esperar abrir a janela, e depois a gente vê. Deixei isso com meu empresário, estou curtindo as férias", disse antes do "Lance de Craque", evento beneficente de D'Alessandro.

Na mira de Hertha Berlim e Milan, o jogador evitou comentar o suposto interesse dos europeus mas mostrou-se ciente do que pode ocorrer.

"Ficamos sabendo de sondagens. Não vou falar em nomes, mas esperar o que vai acontecer", disse.

A garantia, apenas, é de voltar na apresentação do Colorado, dia 3 de janeiro. Isso porque as principais janelas de transferências ainda não estarão abertas. "Até a reapresentação eu estou aqui, a janela abre só em janeiro", repetiu.

Capitão do Inter e titular absoluto, eleito melhor volante do Brasileiro na Bola de Prata e também na seleção da CBF, Dourado disputou 47 jogos e marcou dois gols nesta temporada.