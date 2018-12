Com Cielo, Brasil leva bronze no revezamento 4x100 no Mundial

Anote esse nome: Breno Correia. Pouco conhecido até o começo deste ano, o jovem de 19 anos foi fundamental para que o Brasil ganhasse, ontem, sua primeira medalha no Mundial de Natação em Piscina Curta, no 4x100m livre. Com um final de prova espetacular, a equipe brasileira formada ainda por Matheus Santana, Cesar Cielo e Marcelo Chierighini garantiu o bronze, deixando para trás a Itália na última braçada de Breno.

Mais lento pela manhã, Matheus Santana abriu o revezamento com 46s83. Na sequência, Chierighini completou seus 100m metros em 46s37, enquanto que Cesar Cielo fez 46s34. A medalha parecia uma meta difícil, mas Breno Correia voou. Completou sua parte em 45s61 e salvou um dia que vinha sendo ruim para o país.

Essa é a terceira medalha seguida do 4x100m livre brasileiro, que foi prata no Mundial do ano passado e campeão do Pan-Pacífico, este ano. Desta vez, o Brasil (3min05s15) ficou distante de Estados Unidos (3min03s03) e Rússia (3min03s11), vencendo a Itália por 0s05. E o fez mesmo com uma equipe diferente da do Pan-Pacífico, quando o time teve Pedro Spajari, Gabriel Santos, Marco Antônio Ferreira e Chierighini, o único presente nas três conquistas.

Pensando em Tóquio 2020, a disputa por vagas no revezamento deve ser intensa, incluindo também Bruno Fratus, que sofreu lesão no ombro que o tirou do Pan-Pacífico e da seletiva para o Mundial. Por outro lado, Cesar Cielo deve se despedir do time. O Mundial deve marcar sua aposentadoria.

Hoje, o Brasil disputa a final dos 100m costas com Guilherme Guido. O dia ainda reserva eliminatórias e finais dos 200m livre, prova na qual o Brasil terá Luiz Altamir e Breno Correia, além do 4x50m livre misto, em que há esperança de medalha.