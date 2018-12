Presidente do Grêmio confirma saída de Douglas e promete homenagens

Douglas não ficará no Grêmio em 2019. Nesta segunda-feira (10), a saída do meia foi confirmada pelo presidente Romildo Bolzan Jr. Nas palavras do dirigente, o jogador já sabe que não terá o vínculo renovado. Nas próximas semanas, homenagens serão feitas ao atleta.

"O Douglas não vai ficar conosco. Vai receber todas as homenagens, merece por tudo que fez pelo Grêmio. O Grêmio vai homenageá-lo, mas ele já sabe que não vai ficar. Já ele já tem ciência de que pode procurar novo clube", disse Bolzan Jr. à Rádio Grenal.

Douglas voltou ao Grêmio ao final de 2014, ainda com Felipão na função de treinador do clube gaúcho, e entre 2015 e 2016 foi peça importante do time. Foi eleito melhor jogador da Copa do Brasil conquistada pelo clube, mas no ano passado rompeu ligamentos do joelho por duas vezes e não conseguiu retomar ritmo de jogo, na avaliação do clube.

'Ele precisa de tempo, tem a idade. Mas nem é por isso. A nossa capacidade de competir passa por outra pessoa que tenha capacidade de competir agora", comentou o dirigente.

O meia chegou a comentar com amigos o desejo de seguir no Grêmio em 2019. A adaptação a Porto Alegre, investimentos na região e negócios fora do futebol explicavam a vontade.