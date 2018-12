Nos pênaltis, meninas gremistas faturam o Campeonato Gaúcho

Se enganou quem achava que o futebol havia parado pelas bandas do Rio Grande do Sul em 2018. Ontem, foi a vez das mulheres decidirem quem ficaria com o título do Campeonato Gaúcho e, em um Grenal disputado no Beira-Rio, as meninas gremistas venceram nos pênaltis por 5 a 3 e levantaram a taça na casa do adversário.

O jogo de ida havia ficado empatado em 0 a 0. Assim,quem vencesse ontem faturava o título. Depois de uma primeira etapa muito parelha e sem gols, o Grêmio saiu na frente com Gabizinha, aos 11 minutos. O Inter igualou o placar aos 13, por meio de Júlia. Com o tempo regulamentar terminando empatado em 1 a 1, a decisão foi para os pênaltis, onde o time tricolor venceu por 5 a 3 e conquistou o regional.

No lado dos homens, o foco está no executivo de futebol André Zanota. Cabe a ele alinhavar as negociações de chegada e saída de atletas para o próximo ano. As atenções estão voltadas para as situações envolvendo o lateral-direito Léo Moura, o volante Cícero e o meia Douglas, além do interesse do clube na contratação do articulador Thiago Neves, hoje no Cruzeiro.

O experiente lateral de 40 anos deve ter seu vínculo prorrogado e a renovação pode ser anunciada nesta semana. Já Cícero, 34 anos, pediu um reajuste salarial, coisa que o Grêmio não pretende conceder. Quem está de saída é o meia Douglas. O jogador perdeu espaço em razão de uma séria lesão no joelho, voltou a jogar, mas não apresentou futebol que fizesse o Tricolor querer ampliar o contrato. O destino de Douglas pode ser o Vasco.