Vitória de Medeiros e renovação de Hellmann agitam o Beira-Rio

Passada a eleição presidencial que garantiu mais dois anos de mandato para o presidente Marcelo Medeiros, no sábado, o Inter confirmou a renovação de contrato com técnico Odair Hellmann. O anúncio foi feito ontem por meio do site oficial do clube. O vínculo com o treinador foi ampliado até 31 de dezembro de 2019.

"Teremos grandes desafios em 2019 e, como foi nesta temporada, ter o torcedor ao nosso lado fará a diferença novamente. Não faltará empenho, trabalho e muita dedicação nossa para termos uma grande temporada", disse o treinador ao site oficial do Inter.

O vínculo é renovável por mais um ano ao fim do período. Com 57 jogos disputados em 2018, o Colorado teve 29 vitórias, 16 empates e 12 derrotas sob comando de Hellmann, totalizando um aproveitamento de 60,3%. O técnico foi o primeiro a começar e terminar uma temporada no comando do Inter desde Abrel Braga, em 2015.

O anúncio da renovação do treinador veio um dia depois de os sócios colorados decidirem dar mais um mandato para o presidente Marcelo Medeiros no comando do clube. O mandatário somou 92,95% dos votos e venceu o pleito com tranquilidade. Dos 16.259 votantes, 14.441 optaram por Medeiros. Apenas 1.156 sócios (7,41%) que estiveram na votação optaram pelo candidato da oposição, Luciano Davi. O pleito também definiu a renovação de 150 da 300 cadeiras do Conselho Deliberativo do clube.

A Chapa "Paixão, Trabalho e Resultados", encabeçada por Medeiros, mantém a composição do Conselho de Gestão. João Patrício Herrmann (1º vice-presidente), Alexandre Chaves Barcellos (2º vice-presidente), Humberto Cesar Busnello, (3º vice-presidente) e José de Medeiros Pacheco (4º vice-presidente) também compõem a chapa e Roberto Melo continuará como vice-presidente de futebol do Inter.