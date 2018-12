Com 64 mil aptos, internet e até aplicativo, Internacional faz eleição 'gigante'

Folhapress

O Internacional realiza neste sábado (8) uma eleição "gigante". Com mais de 64 mil associados aptos a participar do pleito, votação pela internet e por meio de aplicativo, o time escolherá o presidente para os próximos dois anos e ainda renovará 150 cadeiras no Conselho Deliberativo.

No total, são 64.372 torcedores capacitados a votar. Destes, 48.156 constam como voto presencial, 14.774 fizeram o download do aplicativo para votar por meio desta plataforma e outros 1.442 optaram por votar via internet e se cadastraram para isso.

O número de aptos a voto impressiona. Comparado com municípios importantes do Estado, a eleição do Inter tem colégio eleitoral superior a cidades como Santa Cruz do Sul, Alegrete, Santo Ângelo, Bagé, Lajeado, Campo Bom e Erechim, segundo dados do TRE.

A novidade nesta eleição é a presença do aplicativo, que esteve disponível para download e cadastro dos associados até o início do mês. Os votos presenciais, ao contrário de outras eleições do clube, serão em cédulas físicas das 9h até as 17h no Beira-Rio. Os votos por meio da internet, no site do clube, já ocorreram em pleitos passados.

A votação nas dependência do clube teria urnas eletrônicas, mas não houve tempo suficiente para que o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) configurasse o sistema. O problema que impediu o uso dos equipamentos recaiu no número das chapas: 1, 2, 4 e 10. O programa utilizado nas urnas exige dois dígitos, e a inserção do "0" não ocorreu.

Frente a frente estão as duas chapas concorrentes. A situação (Chapa 01) tenta a reeleição de Marcelo Medeiros, com João Patrício Hermmann, Alexandre Chaves Barcelos, Humberto Cesar Busnello e José de Medeiros Pacheco como vices. Enquanto a oposição (Chapa 02) lança candidatura de Luciano Davi, com Dannie Dubin, José Amarante, Roberto Siegmann e Guilherme Osório como vices.

E esta não será a única eleição deste sábado. Os sócios do Inter ainda escolherão 150 novos Conselheiros. Nesta votação, o torcedor faz a escolha de uma Chapa. O percentual que cada uma receber vai determinar o número de membros que farão parte do Conselho Deliberativo do clube. As relações foram inscritas em ordem.

Concorrem: Chapa 01, Paixão Trabalho e Resultado, Chapa 02, O Inter que Queremos, Chapa 04, O Povo do Clube, e Chapa 10, Clube Sem Barreiras.

A tendência é que até o início da noite todos os resultados sejam divulgados.