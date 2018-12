Sócios colorados definem no sábado presidente para o próximo biênio

Neste sábado, os sócios do Inter definirão quem será o presidente para o biênio 2019/2020. Concorrem no pleito o atual presidente, Marcelo Medeiros, e, pela oposição, Luciano Davi. Têm direito a voto associados até o dia 31 de dezembro de 2017 adimplentes com o clube e maiores de 16 anos. Além de definir o mandatário colorado, os torcedores poderão eleger o Conselho de Gestão e renovar 50% do Conselho Deliberativo. O torcedor que não optou pelo voto on-line pode se dirigir ao ginásio Gigantinho das 9h às 17h.

Medeiros, favorito à reeleição, se apresenta como candidato da situação. Traz consigo a passagem do clube pela tormenta da Série B até a classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores da América. A Chapa 1, com o nome de Paixão, Trabalho e Resultados, tem também os vice-presidentes João Patrício Herrmann, Alexandre Chaves Barcellos, Humberto Cesar Busnello e José de Medeiros Pacheco.

Já Luciano Davi chega como opção de renovação à presidência colorada. Ele já foi vice de futebol na gestão do presidente Giovanni Luigi, em 2012. Atuante no Conselho Deliberativo, o candidato da Chapa 2, intitulada o Inter que Queremos, terá como vices Dannie Dubin e José Amarante. Para compor o Conselho de Gestão foram convidados os conselheiros Roberto Siegmann e Guilherme Osório. Para votar no Conselho Deliberativo, além das duas chapas que apresentam candidatos à presidência, o sócio poderá optar entre a Chapa 4, o Povo do Clube, e a Chapa 10, Clube sem Barreiras.

Tanto para adultos quanto para os pequenos, o estádio estará com os portões abertos, incluindo acesso ao entorno do gramado. Também será possível fazer fotos com as taças das principais conquistas coloradas. Especificamente para as crianças, além da possibilidade de interação com o mascote Saci, serão disponibilizados 14 brinquedos infláveis, todos com supervisão de monitores individuais distribuídos atrás da goleira do portão 3 (Gigantinho).