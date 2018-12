Finalmente, a final: River e Boca se enfrentam em Madri neste domingo

Tem quem ainda duvide que a final entre River Plate e Boca Juniors possa ocorrer. Entretanto, os rivais argentinos já estão em Madri, na Espanha, para o confronto que definirá o campeão da Libertadores da América 2018. O palco será a casa do Real Madrid, o Santiago Bernabéu, neste domingo, às 17h30min. O primeiro jogo, dia 11 de novembro, na Bombonera, acabou empatado em 2 a 2.

A partida foi transferida para a capital espanhola por decisão da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e da Fifa. No dia 24, data do segundo jogo, o ônibus que conduzia a delegação do Boca foi atingido por pedras e gás de pimenta lançados por torcedores do River, ferindo alguns atletas. Depois de muita polêmica e avaliação de datas e locais, a final foi marcada para este domingo. A tendência é de que o Santiago Bernabéu receba um bom público, já que milhares de argentinos vivem na Espanha.

Em Madri desde quarta-feira, o Boca tenta concentrar suas atenções na finalíssima, mas segue insatisfeito por decidir o título longe da América do Sul. Nesta quinta-feira, a Conmebol rejeitou a apelação do clube para que o River seja excluído da final e o título, consequentemente, fique com o time da Bombonera. Com a final confirmada, o técnico Guillermo Schelotto deve mandar uma equipe ofensiva a campo, com Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Magallán e Olaza; Barrios, Nández e Pablo Pérez; Pavón (Almendra), Benedetto (Villa) e Ábila.

O River Plate chegou à Espanha somente nesta quinta-feira e já realizou o primeiro treino em solo europeu. O time deve ter Armani; Martínez Quarta (Nacho Fernández), Maidana e Pinola; Montiel, Palacios, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez e Casco; Mora (Scocco ou Quintero) e Lucas Pratto.