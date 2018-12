Tarciso Flecha Negra morre aos 67 anos em Porto Alegre

O ex-jogador de futebol e vereador de Porto Alegre José Tarciso de Sousa, o Tarciso Flecha Negra, morreu na madrugada desta quarta-feira (5), aos 67 anos, na Capital. Ele estava internado Hospital São Lucas da Pucrs para tratar de um tumor ósseo.

Tarciso fez história no Grêmio, onde foi campeão da Libertadores da América e do Mundial Interclubes em 1983. Foi reconhecido como o jogador que mais atuou com a camiseta do tricolor gaúcho, tendo atuando em mais de 700 jogos.

Na carreira política, estava no seu terceiro mandato consecutivo na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Elegeu-se pela primeira vez em 2008 e foi reeleito em 2012 e 2016, adotando seu nome político de Tarciso Flecha Negra.

O perfil oficial do Grêmio lamentou a morte do ex-jogador nas redes sociais. "Descanse em paz, Flecha Negra. Teu nome, tua garra e alegria jamais serão esquecidos. Desejamos aos familiares, amigos e torcedores muita força neste momento", diz a mensagem.

O corpo será velado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a partir das 8h desta quarta-feira. O sepultamento será no Cemitério Jardim da Paz, a partir das 18h.