Notícias de mais esportes

Libertadores - Após a confusão no jogo de volta entre River Plate e Boca Juniors, na Argentina, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, afirmou que a nova data, dia 9 de dezembro, em Madrid, na Espanha, é irreversível. A final será disputada no próximo domingo, às 17h30min.

Arjen Robben - O craque holandês anunciou ontem que sairá do Bayern de Munique no fim da temporada europeia, em 2019. O atacante deixará o clube após dez anos.

Goiás - De volta à elite nacional, a direção anunciou ontem o acerto com Maurício Barbieri, ex-técnico do Flamengo, até o final da próxima temporada.

Basquete - A seleção brasileira masculina pode garantir, hoje, a classificação ao Mundial de 2019, que ocorre em setembro, na China. Para isso, precisa vencer o Canadá, às 20h, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.

MMA - Os brasileiros Junior dos Santos, o Cigano, Maurício Rua, o Shogun, e Wilson Reis venceram as suas lutas no UFC Adelaide, na Austrália, na madrugada de ontem. No evento principal, Cigano finalizou o atleta da casa Tai Tuivasa, no 2º round. Shogun também aplicou um nocaute técnico no australiano Tyson Pedro, no 3º round. Já no card preliminar, Reis superou o norte-americano Ben Nguyen, por decisão unânime dos juízes.

Boxe - O norte-americano Deontay Wilder manteve o cinturão mundial dos pesos pesados, após empate com o britânico Tyson Fury, sábado, em Los Angeles. Cada um dos três juízes viu a luta de uma forma. O mexicano Alejandro Rochin anotou 115 a 111 para Wilder, enquanto o canadense Robert Tapper apontou 114 a 112 para Fury. Já o britânico Phil Edwards viu empate em 113 pontos. Uma revanche deve ocorrer em 2019.