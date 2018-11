Grêmio anuncia renovação com Renato Portaluppi para 2019

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, anunciou nesta quinta-feira (29) a renovação com o técnico Renato Portaluppi para 2019. O anúncio foi feito após reunião com o treinador no Centro de Treinamentos Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

Na última semana, o tricolor havia intensificado as conversas para a permanência de Renato, que chegou a receber proposta do Flamengo para a próxima temporada. Com a renovação, ele comandará o Grêmio pela quarta temporada consecutiva e seguirá no clube até o fim do mandato de Bolzan.

Em sua terceira passagem como treinador pelo clube gaúcho, Renato conquistou o pentacampeonato da Copa do Brasil, em 2016, o tricampeonato da Libertadores da América, em 2017, e o bicampeonato da Recopa Sul-Americana, em 2018.