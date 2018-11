Odair fecha treino e esconde escalação do Inter para jogo contra Flu

Equipe colorada é a terceira colocada do Brasileirão, com 65 pontos RICARDO DUARTE/INTER/DIVULGAÇÃO/JC

O técnico Odair Hellmann comandou neste sábado (24) o último treino do Internacional antes do confronto diante do Fluminense, a partir das 19h deste domingo, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Na atividade realizada no Beira-Rio, palco do jogo, o treinador colorado impediu a entrada da imprensa e escondeu a escalação que vai a campo.

O Inter não poderá contar com o atacante Leandro Damião, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e foi vetado pelo departamento médico. Para sua vaga, Odair pode ter William Pottker, que se recuperou de lesão. Mas, até pelo longo tempo afastado, a tendência é que ele siga fora e Jonatan Alvez atue.

O uruguaio, aliás, foi quem concedeu entrevista coletiva neste sábado e comentou sobre a importância de um triunfo no domingo. "Temos que encerrar bem em casa. Dentro de casa, temos que conquistar os três pontos. Se eu tiver a oportunidade, vou aproveitar ao máximo, fechar o ano da melhor maneira", afirmou.

O titular do ataque, no entanto, não é a única dúvida do Inter. Odair também não sabe se poderá contar com o volante Rodrigo Dourado, que tem dores na perna direita após uma pancada sofrida na derrota para o Atlético-MG. Caso o capitão colorado seja desfalque, o treinador pode optar por Charles ou Gabriel Dias.

A equipe é a terceira colocada do Brasileirão, com 65 pontos, e busca a vitória para confirmar uma vaga direta na Libertadores do ano que vem.