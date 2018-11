Arena Corinthians substituirá Allianz Parque como sede da Copa América

A Arena Corinthians foi confirmada nesta sexta-feira pela Conmebol como uma das sedes da Copa América. O estádio substitui o Allianz Parque, que havia sido incluído na competição inicialmente. Com isso, a capital paulista permanece com dois estádios - o outro é o Morumbi.

A mudança foi aprovada em reunião do conselho da entidade, em Buenos Aires, na Argentina. A troca de estádio foi decidida em função de compromissos comerciais assumidos pela gestão do Allianz Parque com parceiros e patrocinadores que não puderam ser conciliados com a organização do torneio.

Em agosto, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, havia solicitado á Conmebol que a arena em Itaquera ficasse de fora da Copa América. O mandatário chegou a se reunir com dirigentes da entidade sul-americana para comunicar o desejo de não abrir a arena para jogos do torneio. Pesou para a decisão o fato de a diretoria considerar que o torneio não seria rentável, já que o comitê organizador não pagaria pelo período de utilização do espaço.

A 46ª edição da Copa América será disputada de 14 de junho a 07 de julho em cinco cidades sede (Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo) e por 12 seleções (além do Brasil e dos demais nove países sul-americanos membros da Conmebol, o Japão e o Qatar participarão como convidados).