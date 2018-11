Inter perde a primeira no Beira-Rio e dá adeus ao título

Deivison Ávila

Depois de um primeiro tempo apático, o Inter melhorou na etapa final, buscou o empate, mas foi nocauteado com um gol nos acréscimos. A derrota de ontem por 2 a 1 para o Atlético-MG foi a primeira no Beira-Rio neste Brasileirão. Além da invencibilidade, o Colorado deu adeus ao título e perdeu a chance de se consolidar no G-4. No final de semana, novamente em casa, o adversário será o Fluminense, domingo, às 19h.

A atuação colorada diante do Galo no primeiro tempo se assemelhou bastante à performance na derrota para o Botafogo, no último domingo. Um time que pouco criou, atrapalhado e cometendo erros infantis. Para dizer que os donos da casa não chutaram em direção à meta atleticana, aos 31, Nico López arriscou de fora da área, mas mandou a bola alta, longe do gol.

Com esse cenário, o Galo começou a se aproximar da área de Marcelo Lomba. Chará e Ricardo Oliveira assustaram. E, de tanto rondar o gol, o Atlético abriu o placar aos 42 minutos. Em contra-ataque mortal, Chará encontrou Cazares livre na esquerda. O equatoriano avançou e disparou uma bomba no ângulo direito de Lomba.

O Inter voltou mais ligado para o segundo tempo. Aos 10 minutos, D'Alessandro bateu falta com perigo, forçando Victor a salvar o Galo. No minuto seguinte, D'Ale cobrou escanteio e Emerson Santos cabeceou muito perto do gol. Em seguida, foi a vez de Camilo bater o escanteio, Patric não conseguir afastar, e a bola cair no pé de Damião, embaixo do gol, chutar por cima.

Depois de quase sofrer o segundo de Cazares, o Colorado chegou ao empate. Aos 37, Damião foi derrubado dentro da área e o juiz marcou pênalti. D'Ale bateu e venceu Victor. Aos 41, a grande chance da partida. Camilo cruzou na medida, o zagueiro do Galo falhou, e a bola sobrou para Damião. O camisa 9 dominou e chutou por cima, perdendo um gol inacreditável. E, quando o jogo se encaminhava para a igualdade, o Galo marcou o gol da vitória. Aos 47, em mais um contra-ataque, Cazares cruzou e Terans desviou para o fundo das redes, dando fim à invencibilidade vermelha em seus domínios.