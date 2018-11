Hellmann cogita mexer no time nas últimas rodadas

O técnico Odair Hellmann não fala publicamente de oscilações individuais de atletas, mas garante que, se tiver que mexer no time do Inter para a reta final do Campeonato Brasileiro, irá fazer isso sem qualquer problema. Na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, domingo, alguns jogadores estiveram abaixo do que já renderam, especialmente em comparação com o desempenho no primeiro turno.

"Não estou preservando, ninguém aqui precisa disso. São opções técnicas e táticas que temos feito. Se tiver que fazer escolhas, faremos, mas não individualizo. Não falo publicamente sobre jogadores. Cabe a mim proteger o grupo. O que tiver que conversar sobre melhora, piora, é na partida, entre nós, como fizemos durante o ano", disse o técnico.

Sem tempo para grandes mudanças, o Inter encara o Atlético-MG amanhã, às 19h30min, no Beira-Rio. Com Rodrigo Moledo suspenso pela expulsão, Emerson Santos entra na defesa. Wellington Silva também está fora, mas como é reserva não chega a configurar baixa na equipe.

O grupo retornou para Porto Alegre no início da tarde de ontem e se reapresenta na manhã de hoje para dar início à preparação para a antepenúltima rodada. O Inter é o terceiro colocado, com 65 pontos, um a menos que o Flamengo e a seis do líder Palmeiras.