Inter faz último treino antes de encarar o Botafogo no Rio

O último treino do Inter, com portões fechados, foi na manhã deste sábado em Porto Alegre RICARDO DUARTE/INTERNACIONAL/DIVULGAÇÃO/JC

Depois de vencer o América-MG na noite de quinta-feira (15), o Inter encarou uma preparação mais apertada para o próximo confronto, neste domingo (18), contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, às 17h, no Engenhão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de dois dias de treinos em Porto Alegre, o último foi na manhã deste sábado (17), com portões fechados no Parque Gigante. Sem dar indícios dos 11 jogadores que iniciarão o jogo, Odair Hellmann focou detalhes do time. Segundo o site do Inter, D'Alessandro cumpre suspensão, e o lateral-direito Fabiano está fora do jogo devido ao terceiro cartão amarelo.

O zagueiro Rodrigo Moledo falou após o treino e aposta na vitória. "Vamos seguir nosso caminho para conquistar os três pontos", afirmou Moledo. O Inter tem 65 pontos e ocupa a vice-liderança, cinco pontos a menos que o Palmeiras. O Colorado tem seis jogos sem derrotas, com a segunda melhor defesa e o quarto melhor ataque da competição.