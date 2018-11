Inter vence o América-MG no Beira-Rio e continua na cola do líder

Damião marcou pela 108ª vez com a camisa colorada, entrando para o top 10 dos artilheiros do clube RICARDO DUARTE/DIVULGAÇÃO/INTER/JC

Deivison Ávila

Quase 29 mil colorados foram ao Beira-Rio, nesta quinta-feira, apoiar o Inter a seguir em busca do título do Campeonato Brasileiro. Sem muitas dificuldades, o Colorado se impôs ao América-MG e venceu por 2 a 0. O resultado mantém a equipe a cinco pontos do líder Palmeiras e cada vez mais perto de confirmar a vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2019.

A fragilidade defensiva do América-MG associada ao ímpeto do Inter levou os comandados de Odair Hellmann a pressionar desde os primeiros minutos. Prova disso é que, nos cinco minutos iniciais, foram quatro escanteios para o Colorado.

E, de tanto criar, não demorou para sair o primeiro gol do Inter. Aos 23, Edenilson deu uma ótima assistência para Leandro Damião. Dentro da área, o camisa 9 bateu firme, na saída de João Ricardo. O gol foi histórico para Damião. Ele marcou pela 108ª vez com a camisa colorada, entrando para o top 10 dos artilheiros do clube, ao lado de Adãozinho.

O Inter quase ampliou aos 42, quando Wellington Silva deu ótimo passe para Nico e o uruguaio obrigou o goleiro do Coelho a fazer grande defesa. Em resposta, os mineiros quase marcaram. Carlinhos deu bom passe para o meio da área, mas Rafael Moura não chegou a tempo de mandar para as redes.

Já nos acréscimos, foi a vez de Damião retribuir o passe de Edenilson. O atacante viu o volante colorado tocar na saída de João Ricardo e ampliar o marcador.

A etapa final começou com o Inter controlando o jogo e administrando a vantagem. Mas quem levou mais perigo foram os visitantes. Aos nove minutos, Rafael Moura recebeu passe dentro da área e chutou forte. Marcelo Lomba defendeu parcialmente e a bola ainda tocou na trave antes de o goleiro colorado ficar de vez com ela.

Sem muito ambição na partida, os comandados de Hellmann esperaram o apito final do árbitro para comemorar a vitória. O Colorado já retorna a campo no domingo, no Rio de Janeiro. Às 17h, o Inter enfrenta o Botafogo, no Engenhão.