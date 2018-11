Empate em 1 a 1 mantém o Grêmio no G-4

Everton marcou gol do Grêmio na segunda etapa da partida que terminou em empate LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA/DIVULGAÇÃO/JC

Juliano Tatsch

Em um jogo fora de casa contra um adversário direto por uma vaga entre os quatro primeiros no Brasileirão, o Grêmio tinha como objetivo voltar para Porto Alegre ainda na frente do São Paulo na tabela de classificação. O empate em 1 a 1 foi suficiente para isso, entretanto, a atuação deficiente e o fato de ter saído na frente no placar, deixaram os gremistas insatisfeitos com o que viram na noite desta quinta-feira (15).

A primeira etapa de partida foi de raras oportunidades de marcar por ambas as equipes. Sem inspiração ofensiva para superar as defesas adversários, São Paulo e Grêmio fizeram um jogo de muita disputa no meio de campo, mas pouca criatividade na frente.

Ainda assim, mesmo em um primeiro tempo fraco tecnicamente, foi dos donos da casa a maior iniciativa em busca do gol. Propondo mais o jogo, os paulistas permanecerem por mais tempo no campo ofensivo e rondaram seguidamente a áreas de Paulo Victor. Mesmo tendo de improvisar Michel na zaga após mais uma lesão de Paulo Miranda, os gaúchos conseguiram conter o ímpeto do tricolor paulista sem sofrer grandes riscos.

Por outro lado, o time de Renato Portaluppi praticamente abdicou do ataque nos primeiros 45 minutos de confronto. Jogando como meia, Jean Pyerre não conseguiu armar as jogadas ofensivas gaúchas e, assim, Jael pouco participou do duelo. A única chance dos visitantes foi aos 46 minutos, quando Everton, pela direita de ataque, puxou para a perna esquerda e finalizou de fora da área, mas o goleiro Jean espalmou para escanteio.

O Grêmio voltou melhor para a etapa final, mostrando mais ambição na partida. Assim, não demorou muito para abrir o placar no Morumbi. Aos 11 minutos, Madson tabelo com Ramiro pela direita e, da linha de fundo, cruzou na segunda trave para Everton subir e cabecear para as redes.

Com um Jean Pyerre mais participativo, os gaúchos cresceram em campo, e não foram mais empurrados para trás. O que o time de Portaluppi não contava, porém, era com uma trapalhada defensiva. Aos 28 minutos, Everton levantou na área gremista, Paul Victor saiu mal e Michel cabeceou contra o próprio gol: 1 a 1.

O São Paulo até que tentou chegar a virada, mas não conseguiu criar nova chance de marcar. Assim, o resultado manteve os gaúchos na frente dos paulistas no critério de desempate por terem uma vitória a mais.